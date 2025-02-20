Українські спортсмени об'єднались навколо Батьківщини під час війни проти Росії. Більшість із них допомагає країні фінансово та в інформаційному полі, інші ж пішли на фронт зі зброєю в руках.

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Поплавило мізки

Втім серед спортсменів є і ті, хто поводить себе як ворог України. Одним із таких став скандальний нападник Максим Дегтярьов, який вирішив атакувати Президента України Володимира Зеленського, повідомляє 24 Канал.

Причиною стала цитата голови держави про те, що Україна в жодному разі не піде на ультиматум та шантаж з боку Росії. 31-річний футболіст відреагував у дусі російської пропаганди:

Розбудіть наркомана хтось. Скажіть йому, що він вже давно не президент,

– написав Максим Дегтярьов.

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Нагадаємо, що Максим з 2022 року не грає в Україні. Нападник пограв за казахські Тараз та Атирау, а наразі є вільним агентом. При цьому у 2024 році гравець був на перегляду у білоруському Вітебську, але його так і не взяли в команду.

Раніше Дегтярьов виступав за Металург Донецьк, Авангард, Полтаву, Олімпік та Десну. На рівні УПЛ він провів 75 матчів, оформивши дев'ять голів та п'ять асистів.