Украинские спортсмены объединились вокруг Родины во время войны против России. Большинство из них помогает стране финансово и в информационном поле, другие же пошли на фронт с оружием в руках.

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Поплавило мозги

Впрочем среди спортсменов есть и те, кто ведет себя как враг Украины. Одним из таких стал скандальный нападающий Максим Дегтярев, который решил атаковать Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 24 Канал.

Причиной стала цитата главы государства о том, что Украина ни в коем случае не пойдет на ультиматум и шантаж со стороны России. 31-летний футболист отреагировал в духе российской пропаганды:

Разбудите наркомана кто-то. Скажите ему, что он уже давно не президент,

– написал Максим Дегтярев.

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Напомним, что Максим с 2022 года не играет в Украине. Нападающий поиграл за казахские Тараз и Атырау, а сейчас является свободным агентом. При этом в 2024 году игрок был на просмотре в белорусском Витебске, но его так и не взяли в команду.

Ранее Дегтярев выступал за Металлург Донецк, Авангард, Полтаву, Олимпик и Десну. На уровне УПЛ он провел 75 матчей, оформив девять голов и пять ассистов.