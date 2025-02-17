Два асисти та один гол: українці запалюють у польській Екстраклясі

Українські легіонери Лехії Максим Хлань та Богдан В'юнник на двох записали три результативні дії у матчі проти Заглембе. Наші козаки зробили вагомий внесок у перемогу своєї команди.

У понеділок, 17 лютого, відбувся матч 21-го туру польської Екстракляси Заглембе – Лехія. У стартовому складі команди гостей вийшли двоє українців, пише 24 Канал.

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Український дует приніс перемогу Лехії

Максим Хлань та Богдан В'юнник стали головними дійовими особами матчу. На 39-й хвилині матчу ексхавбек Зорі отримав пас від колишнього форварда Шахтаря та відправив м'яч до сітки воріт, зробивши рахунок 2:0.

На початку другого тайму футболісти Лехії оформили третій гол. Цього разу влучним пострілом відзначився словацький форвард Бобчек, якому асистував В'юнник.

У підсумку матч завершився перемогою Лехії з рахунком 3:1. На 56-й хвилині на полі з'явився орендований у Динамо Антон Царенко, але він результативними діями не відзначився.

Відеоогляд матчу Заглембе – Лехія

У турнірній таблиці Екстракляси Лехія займає 16 місце. Команда з Гданська набрала 21 очок у 21 матчі. Нагадаємо, що у заявці Лехії присутні ще два українці – голкіпер Богдан Сарнавський та хавбек Іван Желізко.