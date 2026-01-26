Жив у Росії та допомагав тренеру збірної: де зараз та чим займається Максим Калініченко

Максим Калініченко – один з найвидатніших футболістів в історії України. Попри те, що колишній півзахисник повністю не зміг реалізувати свій потенціал, він запам'ятався вболівальникам чудовим виконанням штрафних ударів.

А також ексхавбек взяв участь в історичному та єдиному чемпіонаті світу, на якому виступила збірна України. Що відомо про кар'єру Калініченка, а також де він зараз та чим займається – розповідає 24 канал.

Якою була кар'єра Калініченка?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Калініченко народився 26 січня 1979 року у Харкові. Майбутня зірка українського футболу закінчив харківську ДЮСШ, а також місцевий спортивний інтернат.

Першим професійним клубом у кар'єрі півзахисника Дніпро, до якого він приєднався у 1997 році. Талант Калініченка розгледів В'ячеслав Грозний, який тоді тільки очолив дніпровську команду.

Футболіст одразу почав виходити на матчі у стартовому складі. Проте зрештою у клубі сталася ситуація, що гравцям заборгували заробітну плату за три місяці – у результаті Калініченко і ще декілька виконавців вирішили покинути дніпрян.

Сам хавбек отримав пропозиції від Кривбасу, а також московських ЦСКА та Спартака. Все ж Калініченко обрав "червоно-білих", вирушивши до столиці Росії у 2000 році.

У московському клубі Калініченко виступав протягом восьми років, але не демонстрував стабільної гри через постійні травми. А у липні 2008 року після розгрому від ЦСКА (1:5) його та Єгора Тітова відсторонили від основної команди та перевели у "дубль".

Які трофеї виграв Калініченко? Разом зі Спартаком у 2000 та 2001 роках він став чемпіоном Росії, а також у 2003 році завоював Кубок країни.

У тому ж році півзахисник повернувся у Дніпро, у якому провів три сезони. У 2011 році він перейшов у Таврію, де у 2014 році завершив професійну кар'єру.

Відзначимо, що у збірній України Калініченко виступав з 2002 до 2011 року. Футболіст взяв участь на історичному чемпіонаті світу у Німеччині у 2006 році, де "синьо-жовті" дісталися до чвертьфіналу турніру, у якому поступилися майбутньому чемпіону Італії.

На тому мундіалі півзахисник запам'ятався феєричною грою у матчі проти Саудівської Аравії – 4:0. Калиниченко у протистоянні із саудитами відзначився забитим голом та двома результативними передачами.

У яких клубах працював Калініченко?

У 2014 році після завершення кар'єри Калініченко отримав тренерську ліцензію UEFA Pro. За даними Transfermarkt, у 2015 році він став асистентом головного тренера другої команди Металіста, а вже через рік зайняв його місце.

У 2017 році ексфутболіст був асистентом головного тренера у Поліссі. А у 2019 році вже після того, як Росія окупувала Крим та вторглася на схід України, він вирушив у Москву працювати помічником головного тренера місцевої Родіни.

У 2021 році Калініченко став асистентом наставника Риги, а через рік, як головний тренер, очолив Левадію з Таллінна (Естонія). Проте через десять днів покинув клуб та наразі не обіймає жодної посади.

Як Калініченко відреагував на вторгнення Росії в Україну?

Відомий у минулому футболіст перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривалий час проживав у ворожій країні. В інтерв'ю журналісту Глібу Чернявському колишній півзахисник розповідав про життя у Москві.

За словами Калініченка, йому часто "прилітало", зокрема від українців, за те, що він живе в Росії. Також він розповідав, що у нього немає російського паспорта і не планував його отримувати.

Я знаю, хто я, що люблю, що мені дорого, і не вважаю за потрібне комусь щось доводити. Я – українець і завжди ним залишусь, я не мав і не матиму російського паспорта. Є дозвіл на проживання. Це приносить деякі незручності, але я не бачу сенсу робити якісь речі,

– сказав Калініченко.

Колишній футболіст наголосив, що попри життя у столиці Росіїї, він залишається українцем та продовжує любити Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Калініченко покинув ворожу країну. Про від'їзд ексгравця Дніпра та Спартака розповів журналіст Василь Уткін в інтерв'ю порталу Sports.ru.

За його словами, вони разом з Калініченком готували програму, але вона не вийшла через напад Росії на Україну. Причина у тому, що ексфутболіст був головною дієвою особою цього шоу.

Ми до цього плавно підходили, готували до цього партнера-спонсора, все вже було практично на мазі. Ми повинні були провести з Максом велику зустріч, і тут усе загриміло. Наскільки мені відомо, Макс зараз виїхав із Москви. І я не дуже уявляю ситуацію, в якій він повернеться і буде розмірковувати про російський футбол,

– розповідав Уткін.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Калініченко висловився щодо агресії Росії проти України. Він звернувся до громадян ворожої країни, заявивши, що не може повірити у те, що розпочнеться війна.

"Це чорний день. Один з найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на все це дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося... Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах... З котами, собаками, мишами, напевно... Батьки вдома, ржуть і як можуть піднімають настрій. Залізні люди. Я не знаю що робити. Я спустошений. Що ви, б***ь, наробили", – написав Калініченко.

Де зараз та чим займається Калініченко?

Ведучий програми "ТаТоТаке" та спортивний журналіст Михайло Співаковський розповів, що зрештою Калініченко закинув ведення свого телеграм-каналу та повністю зник з публічної площини.

За його словами, ексфутболіст після роботи у Левадії у 2022 році, Калініченко допомагав головному тренеру Володимиру Езерському на одному зі зборів збірної України U-16.

Він був короткий період тренером естонської Левадії, але потім там сталася якась "оксамитова революція". Остання інформація, яку я дізнався в УАФ, що нещодавно на прохання Володимира Єзерського, Калініченка на одному із закордонних зборів два тижні допомагав йому як асистент. Як я зрозумів, це був фріланс,

– поділився Співаковський.

Де наразі перебуває та чим займається Калініченко невідомо, окрім того, що колишній футболіст та тренер проживає за межами України та Росії.