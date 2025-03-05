Це великий аванс, – син Віталія Кличка про порівняння зі знаменитим батьком

Молодший син чемпіона світу з боксу Віталія Кличка продовжив справу батька. Однак талановитий юнак обрав для себе не бокс, а ігровий вид спорту.

Максим Кличко стрімко увірвався в український баскетбол. За рік він встиг пройти шлях від молодіжної до національної збірної, пише 24 Канал з посиланням на ФБУ.

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Потрапив у збірну України не через прізвище

19-річного центрового часто порівнюють зі знаменитим батьком та очікують великих звершень у спорті. Максим зізнався, що для нього це додаткова відповідальність та мотивація.

Я дуже радий, що мене порівнюють із батьком у контексті спорту – це великий аванс для мене, адже я ще не на тому рівні. Ці паралелі з батьком для мене – це мотивація, і я радий, що зміг собі довести, що вмію грати і що я в збірній не через прізвище,

– зазначив Максим.

Також Кличко-молодший повідомив, що його батько уважно стежить за кар'єрою та не пропускає матчі збірної України з баскетболу. Крім того, Максима дуже підтримує його дядько.

"Батько переглядав усі наші матчі на чемпіонаті Європи U-20 і бачив нашу гру проти Португалії. Завжди мене підтримує, і я дуже радий, що в мене є великий спортсмен у родині. Навіть два таких спортсмени, які можуть мені підказати багато речей, зокрема щодо травм, і поділитися своїм досвідом.

Після мого дебюту вони сказали, що пишаються мною і щоб я продовжував у тому ж дусі. Тож так, мій дядько Володимир теж стежить за моєю кар’єрою та дає багато порад", – сказав Максим Кличко.

Стрімка кар'єра сина Кличка