Син Кличка став призером Молодіжної ліги Франції, оформивши дабл-дабл в останньому матчі

На мажорній ноті завершив сезон український центровий Максим Кличко. 20-річний баскетболіст грає за Монако U-21, що виступає у Молодіжній лізі Франції.

Монако U-21 завершив чемпіонат Молодіжної ліги Франції на другому місці. Разом з командою віцечемпіоном став Максим Кличко, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію баскетболу України.

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Успішний сезон для сина Кличка

В останньому турі Монако обіграв Шалон/Сон з рахунком 77:65. У цьому матчі син Віталія Кличка оформив дабл-дабл.

За 21 хвилину ігрового часу Максим набрав 11 очок, зібрав 13 підбирань та віддав одну передачу. В активі українця 4 з 8 влучань з-під кошика та 3 з 8 реалізованих штрафних.

В пасиві сина Кличка одна втрата та два фоли.

Зазначимо, що Кличко-молодший зіграв за молодіжний склад Монако 24 матчі. У середньому він набирав 5,7 очка, 3,9 підбирання та 0,6 передачі за гру.

Нагадаємо, що Максим Кличко розпочав займатися баскетболом у 16-річному віці. Влітку 2024 року його викликали до молодіжної збірної України, з якою він взяв участь у чемпіонаті Європи U-20 у дивізіоні В.

Наприкінці грудня 2025 року син легендарного боксера зіграв дебютний матч за національну збірну України з баскетболу. 20-річний центровий зіграв у поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти Португалії (88:60). Свій дебют Кличко прикрасив першими набраними очками.