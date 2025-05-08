Плімут визначився з долею Таловєрова: чи гратиме українець за "пілігримів" у наступному сезоні

За підсумком сезону-2024/25 Плімут, за який виступає Максим Таловєров, вилетів з Чемпіоншипу. У клубі визначилися зі списком гравців, які залишаться в команді.

Плімут продовжує розраховувати на гравця збірної України Максима Таловєрова. Центральний захисник опинився у списку гравців, які залишаються в команді, пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку клубу в Х.

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Таловєров залишається в Плімуті

За підсумком сезону "пілігрими" вже попрощалися з 8 гравцям, у яких завершилися контракти та орендні угоди. Ще трьом футболістам запропоновані нові контракти. Наразі в команді залишаються 20 гравців, в тому числі Максим Таловєров.

Максим Таловєров у списку гравців на наступний сезон / фото ФК Плімут

Зазначимо, що сезон-2025/26 Плімут проведе у Першій футбольній лізі – це третій за рангом дивізіон Англії. Контракт Таловєрова з "пілігримами" чинний до літа 2028 року.

Перехід українця став найдорожчим трансфером в історії клубу. Плімут заплатив австрійському ЛАСКу за Таловєрова один мільйон євро.

За нову команду Максим зіграв 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав один асист. На жаль, Плімут не зміг зберегти прописку в Чемпіоншипі.

Яскрава гра українського захисника привернула увагу інших клубів. Цілком можливо, що влітку Таловєров залишить Плімут, якщо буде вигідна пропозиція.