Плимут продолжает рассчитывать на игрока сборной Украины Максима Таловерова. Центральный защитник оказался в списке игроков, которые остаются в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу клуба в Х.

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Таловеров остается в Плимуте

По итогу сезона "пилигримы" уже попрощались с 8 игрокам, у которых завершились контракты и арендные соглашения. Еще трем футболистам предложены новые контракты. Сейчас в команде остаются 20 игроков, в том числе Максим Таловеров.

Максим Таловеров в списке игроков на следующий сезон / фото ФК Плимут

Отметим, что сезон-2025/26 Плимут проведет в Первой футбольной лиге – это третий по рангу дивизион Англии. Контракт Таловерова с "пилигримами" действует до лета 2028 года.

Переход украинца стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Плимут заплатил австрийскому ЛАСКу за Таловерова один миллион евро.

За новую команду Максим сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал один ассист. К сожалению, Плимут не смог сохранить прописку в Чемпионшипе.

Яркая игра украинского защитника привлекла внимание других клубов. Вполне возможно, что летом Таловеров покинет Плимут, если будет выгодное предложение.