Защитник сборной Украины Максим Таловеров потерпел неудачу с Плимутом. Его команда не смогла спастись в Чемпионшипе и понизилась в классе в третий дивизион английского футбола.

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Макси собирает вещи?

Из-за этого существует высокая вероятность того, что 24-летний украинец сменит команду. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua, в услугах Максима заинтересованы два английских клуба.

Первым является популярный Рексхэм, который принадлежит голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макелхенни. Валийцы заняли второе место в Первой лиге и получили прямую путевку в Чемпионшип на следующий сезон.

Другим заинтересованным в Таловере клубом является Дерби Каунти. "Бараны" как раз смогли спастись от вылета из Чемпионшипа, заняв 20 место. Действующий контракт Максима с Плимутом рассчитан до 2028 года.

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Украинец присоединился к "корабельщикам" зимой этого года. Англичане побили свой трансферный рекорд ради Максима, выложив за него ЛАСКу 2 миллиона евро.

Таловеров сразу стал одним из лидеров команды, оформив 2 гола и один ассист в 13-ти матчах. Впрочем украинцу пришлось пропустить больше месяца из-за травмы.