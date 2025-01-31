Аутсайдер другої за силою ліги Англії виклав за трансфер захисника збірної України два мільйони євро. Саме ця сума написала у профілі українця на порталі Transfermarkt, повідомляє 24 Канал.

До теми Гравець збірної України підписав контракт з англійським клубом

Вже увійшов в історію клубу

Трансфер Максим Таловєров став найдорожчим в історії Плімута.

Трансфер українського футболіста переплюнув попередній найдорожчий перехід на 225 тисяч євро. Раніше найдорожчою купівлею англійського клубу був трансфер Майкла Байду зі шведського Ельфсборга. 25-річний атакувальний півзахисник із Гани перебрався у Плімут за 1,75 мільйона євро.

Довідка. Таловєров підписав контракт із англійським клубом до кінця червня 2028-го року. Максим може закрити не лише позицію у центрі захисту, а й зіграти в опорній зоні.

Новий клуб українця є аутсайдером Чемпіоншипу. За 29 турів Плімут набрав лише 22 очки та йде на останньому 24-му місці. Свій наступний поєдинок Плімут проведе 1 лютого о 14:30 (за Києвом) проти Вест-Бромвіча.