Аутсайдер другої за силою ліги Англії виклав за трансфер захисника збірної України два мільйони євро. Саме ця сума написала у профілі українця на порталі Transfermarkt, повідомляє 24 Канал.
До теми Гравець збірної України підписав контракт з англійським клубом
Вже увійшов в історію клубу
Трансфер Максим Таловєров став найдорожчим в історії Плімута.
Трансфер українського футболіста переплюнув попередній найдорожчий перехід на 225 тисяч євро. Раніше найдорожчою купівлею англійського клубу був трансфер Майкла Байду зі шведського Ельфсборга. 25-річний атакувальний півзахисник із Гани перебрався у Плімут за 1,75 мільйона євро.
Довідка. Таловєров підписав контракт із англійським клубом до кінця червня 2028-го року. Максим може закрити не лише позицію у центрі захисту, а й зіграти в опорній зоні.
Новий клуб українця є аутсайдером Чемпіоншипу. За 29 турів Плімут набрав лише 22 очки та йде на останньому 24-му місці. Свій наступний поєдинок Плімут проведе 1 лютого о 14:30 (за Києвом) проти Вест-Бромвіча.