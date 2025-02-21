Хороше підвищення: стало відомо, скільки Таловєров заробляє у новому клубі

Максим Таловєров нещодавно перебрався з Австрії на Туманний Альбіон, підписавши контракт з Плімутом. Нова команда українського захисника виступає у Чемпіоншипі.

Центральний оборонець пішов на підвищення не тільки на рівні чемпіонату, а також покращились фінансові умови. Заробітна плата гравця підвищилась порівняно з тією, яку він отримував у австрійському клубі.

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Скільки заробляє Таловєров

Максим Таловєров у ЛАСКу отримував заробітну плату у розмірі 520 тисяч євро на рік. Тобто 10 тисяч євро у тиждень до вирахування усіх податків. Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Capology у Плімуті українець заробляє більше.

За контрактом з англійським клубом зарплата українського захисника складає 520 тисяч фунтів стерлінгів на рік – 610 тисяч євро. Сума додаткових бонусів при підписанні угоди невідома.

До слова. Максим Таловєров перейшов у Плімут в січні 2025 року. "Пілігріми" заплатили ЛАСКу 2 мільйони євро, що стало рекордним підписанням для клубу з Чемпіоншипу.

Максим Таловєров встиг провести п'ять матчів за Плімут в офіційних турнірах. Український оборонець вже відзначився одним забитим м'ячем у складі нової команди.

У наступній грі Плімут вдома прийматиме Кардіфф. Матч 34-го туру англійського Чемпіоншипу-2024/2025 відбудеться 22 лютого о 14:30 за київським часом.