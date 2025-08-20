Чемпіон України з боксу отримав 10-річну дискваліфікацію: що сталось
- Український боксер Максим Зіневич отримав 10-річну дискваліфікацію через позитивний допінговий тест, в якому виявили заборонені речовини з групи SARMS.
- Дискваліфікація починається з 30 квітня 2025 року, що може негативно вплинути на кар'єру Зіневича, який недавно став чемпіоном України з боксу у вазі до 75 кг.
- Зіневич не єдиний український спортсмен, який отримав дискваліфікацію; легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за позитивний тест на тестостерон.
Ще один український спортсмен потрапив в епіцентр допінгового скандалу. Молодий український боксер Максим Зіневич отримав довготривалу дискваліфікацію через позитивний допінговий тест.
Національний антидопінговий центр опублікував фінальне рішення щодо Максима Зіневича, який провалив допінг-тест. Чемпіон України з боксу отримав 10-річну дискваліфікацію, пише 24 Канал.
Цікаво Допінг-скандал та кохання із призером Олімпіади: що відомо про легкоатлетку Марину Бех-Романчук
Що відомо про відсторонення Максима Зіневича?
19-річний український боксер порушив одразу декілька пунктів антидопінгових правил. У його організмі виявили заборонені речовини з групи селективних модуляторів андрогенних рецепторів (SARMS).
Що таке SARMS?
Це клас препаратів, які вибірково активують рецептори андрогенів у певних тканинах, сприяючи росту м’язів і кісток, маючи менший вплив на чоловічі репродуктивні тканини.
В аналізах боксера виявили залишки остарину (енобосарм) і його метаболітів, а також знайшли сліди лігандролу (LGD-4033) і RAD140. Усі знайдені препарати є стимуляторами росту м'язів, а також підвищують витривалість.
Дискваліфікація Зіневича відраховується від 30 квітня поточного 2025 року. Таке тривале усунення може погано вплинути на кар'єру боксера та взагалі змусити Максима попрощатись із професійним спортом.
Лише у березні 2025-го Максим Зіневич став чемпіоном України з боксу у вазі до 75 кілограмів. У 2024-му році боксер із Миколаєва завоював Кубок України.
Нагадаємо, що 19 серпня свій термін дискваліфікації офіційно отримала Марина Бех-Романчук. Українську титуловану легкоатлетку дискваліфікували на 4 років через позитивний допінговий тест. У її організмі знайшли тестостерон.