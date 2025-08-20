Ще один український спортсмен потрапив в епіцентр допінгового скандалу. Молодий український боксер Максим Зіневич отримав довготривалу дискваліфікацію через позитивний допінговий тест.

Національний антидопінговий центр опублікував фінальне рішення щодо Максима Зіневича, який провалив допінг-тест. Чемпіон України з боксу отримав 10-річну дискваліфікацію, пише 24 Канал.

Що відомо про відсторонення Максима Зіневича?

19-річний український боксер порушив одразу декілька пунктів антидопінгових правил. У його організмі виявили заборонені речовини з групи селективних модуляторів андрогенних рецепторів (SARMS).

Що таке SARMS? Це клас препаратів, які вибірково активують рецептори андрогенів у певних тканинах, сприяючи росту м’язів і кісток, маючи менший вплив на чоловічі репродуктивні тканини.

В аналізах боксера виявили залишки остарину (енобосарм) і його метаболітів, а також знайшли сліди лігандролу (LGD-4033) і RAD140. Усі знайдені препарати є стимуляторами росту м'язів, а також підвищують витривалість.

Дискваліфікація Зіневича відраховується від 30 квітня поточного 2025 року. Таке тривале усунення може погано вплинути на кар'єру боксера та взагалі змусити Максима попрощатись із професійним спортом.

Лише у березні 2025-го Максим Зіневич став чемпіоном України з боксу у вазі до 75 кілограмів. У 2024-му році боксер із Миколаєва завоював Кубок України.

Нагадаємо, що 19 серпня свій термін дискваліфікації офіційно отримала Марина Бех-Романчук. Українську титуловану легкоатлетку дискваліфікували на 4 років через позитивний допінговий тест. У її організмі знайшли тестостерон.