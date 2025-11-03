Маліновський забив шалений гол в Італії та приніс Дженоа перемогу: відео суперудару українця
- Руслан Маліновський забив свій перший гол у сезоні за Дженоа у ворота Сассуоло.
- Українець допоміг команді здобути дебютну перемогу в Серії А у поточному сезоні.
Італійська Дженоа нарешті подарувала своїм фанатам позитивні емоції. Генуезці досягли успіху в тому числі завдяки Руслану Маліновському.
"Грифони" відіграли на виїзді проти Сассуоло в рамках 11-го туру чемпіонату Італії. До цього туру Дженоа підійшла в поганому стані, адже команда ще не перемагала в Серії А, повідомляє 24 Канал.
Як Маліновський оформив супергол?
При цьому посеред тижня команда Руслана Маліновського залишилась без тренера. Патріка Вієйра було відправлено у відставку, тому до гри із Сассуоло команду готував Роберто Мургіта.
Українець у восьмий раз поспіль вийшов у стартовому складі генуезців на матч Серії А. І вже всередині першого тайму Руслан відзначився дебютним голом в цьому сезоні.
Гол Маліновського у ворота Сассуоло: дивитися відео
Після подачі кутового Маліновський підхопив м'яч за межами карного майданчика. Українець зряче пробив здаля, відправивши м'яч у ворота по красивій траєкторії.
Пізніше Доменіко Берарді зрівняв рахунок, але Дженоа вдалось таки вирвати три очки. У компенсований час Естігор забив рятівний гол та подарував "грифонам" першу перемогу в цьому сезоні у Серії А.
Огляд матчу Сассуоло – Дженоа: дивитися відео
Руслан же був визнаний найкращим гравцем матчу за версією Sofascore. Портал виставив українцю оцінку 8,3. Маліновський відіграв 59 хвилин та заробив ще й жовту картку. Через неї Маліновський пропустить наступний матч проти Фіорентини.
Руслан Маліновський у Дженоа
- Українець перебрався в Дженоа у 2023 році з Марселя. За цей час Руслан періодично ставав гравцем основи, але часто випадав з неї через травми.
- Загалом Маліновський награв вже 50 матчів за Дженоа, відзначившись п'ятьма голами та шістьма асистами. До цього Руслан пограв за Севастополь, Зорю, Генк, Аталанту та Марсель.
- У поточному сезоні Дженоа здобула лише 6 очок в 11-ти матчах. Проте перемога над Сассуоло дозволила команді піднятися на 18 місце в турнірній таблиці Серії А.
- Нагадаємо, що у жовтні Маліновський став важливим гравцем для збірної України. Руслан оформив три голи та один асист у матчах проти Ісландії та Азербайджану.