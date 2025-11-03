Маліновський забив шалений гол в Італії та приніс Дженоа перемогу: відео суперудару українця

Італійська Дженоа нарешті подарувала своїм фанатам позитивні емоції. Генуезці досягли успіху в тому числі завдяки Руслану Маліновському.

"Грифони" відіграли на виїзді проти Сассуоло в рамках 11-го туру чемпіонату Італії. До цього туру Дженоа підійшла в поганому стані, адже команда ще не перемагала в Серії А, повідомляє 24 Канал.

Як Маліновський оформив супергол?

При цьому посеред тижня команда Руслана Маліновського залишилась без тренера. Патріка Вієйра було відправлено у відставку, тому до гри із Сассуоло команду готував Роберто Мургіта.

Українець у восьмий раз поспіль вийшов у стартовому складі генуезців на матч Серії А. І вже всередині першого тайму Руслан відзначився дебютним голом в цьому сезоні.

Гол Маліновського у ворота Сассуоло: дивитися відео

Після подачі кутового Маліновський підхопив м'яч за межами карного майданчика. Українець зряче пробив здаля, відправивши м'яч у ворота по красивій траєкторії.

Пізніше Доменіко Берарді зрівняв рахунок, але Дженоа вдалось таки вирвати три очки. У компенсований час Естігор забив рятівний гол та подарував "грифонам" першу перемогу в цьому сезоні у Серії А.

Огляд матчу Сассуоло – Дженоа: дивитися відео

Руслан же був визнаний найкращим гравцем матчу за версією Sofascore. Портал виставив українцю оцінку 8,3. Маліновський відіграв 59 хвилин та заробив ще й жовту картку. Через неї Маліновський пропустить наступний матч проти Фіорентини.

Руслан Маліновський у Дженоа