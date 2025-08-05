Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик за кожної нагоди згадує своїх батьків. З особливою теплотою боксер відгукується про маму – Надію Петрівну.

Батьки Олександра Усика завжди підтримували його у прагнення займатися спортом. 24 Канал підготував матеріал про маму українського чемпіона.

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Що відомо про маму Олександра Усика?

Мама Олександра Усика, Надія Петрівна, народилася у 1947 році. Зараз їй 78 років. Родом вона з села Риботин на Чернігівщині.

У дорослому житті їй довелося важко працювати на будівництві. У 1984 році в Криму вона познайомилася із сумчанином Олександром Анатолійовичем Усиком, за якого вийшла заміж. У Надії Петрівни тоді вже була донька Вікторія від першого шлюбу.

Батьки Олександра Усика

Певний час родина жила у Сімферополі, де у 1987 році народився майбутній абсолютний чемпіон світу. Частину дитинства Олександр Усик провів на Чернігівщині, куди повернулися його батьки.

Олександр Усик з мамою

У Риботині Сашко пішов у місцеву школу, де навчався до четвертого класу. У селі він допомагав батькам та навіть пас худобу. Саме тоді майбутня легенда світового боксу потрапив у нокдаун після удару коня.

Де живе мама Усика?

Зараз Надія Петрівна проживає на рідній Чернігівщині. У Риботині похований батько українського чемпіона. Під час інтерв'ю Усик розповідав, що буває у родинному будинку, який знаходиться за два кілометри від річки Десна. Олександр відвідує могилу батька, вшановуючи його пам'ять.

Усик на Чернігівщині / фото з інстаграму боксера

Також чемпіон привозить мамі свої нагороди. Щоправда, вона намагається не дивитися його поєдинки, адже дуже переживає за сина.

Надія Петрівна зі своїм знаменитим сином

Після першого бою з Тайсоном Ф'юрі Надія Петрівна просила Олександра "зав'язувати з цим боксом". Адже вона дуже хвилюється за його здоров'я.

"Моя мама сказала: "Досить?". Я відповів: "Ні". – "Чому? Ти виграв усе" – "Так, але в нашому контракті є пункт про реванш", – розповідав після першого бою з Ф'юрі Усик.

Усик з мамою Надією Петрівною

Олександр неодноразово розповідав, що відчуває її підтримку під час поєдинків. Це допомагає йому здобувати перемоги.

У реванші з Ф'юрі Усик знову переміг, остаточно встановивши гегемонію у надважкому дивізіоні. А 19 липня 2025 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі" Олександр нокаутував британця Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном.