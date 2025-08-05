Родители Александра Усика всегда поддерживали его в стремлении заниматься спортом. 24 Канал подготовил материал о маме украинского чемпиона.

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Что известно о маме Александра Усика?

Мама Александра Усика, Надежда Петровна, родилась в 1947 году. Сейчас ей 78 лет. Родом она из села Рыботин на Черниговщине.

Во взрослой жизни ей пришлось тяжело работать на стройке. В 1984 году в Крыму она познакомилась с сумчанином Александром Анатольевичем Усиком, за которого вышла замуж. У Надежды Петровны тогда уже была дочь Виктория от первого брака.

Родители Александра Усика

Некоторое время семья жила в Симферополе, где в 1987 году родился будущий абсолютный чемпион мира. Часть детства Александр Усик провел на Черниговщине, куда вернулись его родители.

Александр Усик с мамой

В Рыботине Саша пошел в местную школу, где учился до четвертого класса. В селе он помогал родителям и даже пас скот. Именно тогда будущая легенда мирового бокса попал в нокдаун после удара лошади.

Где живет мама Усика?

Сейчас Надежда Петровна проживает на родной Черниговщине. В Рыботине похоронен отец украинского чемпиона. Во время интервью Усик рассказывал, что бывает в семейном доме, который находится в двух километрах от реки Десна. Александр посещает могилу отца, почтив его память.

Усик на Черниговщине / фото из инстаграма боксера

Также чемпион привозит маме свои награды. Правда, она старается не смотреть его поединки, ведь очень переживает за сына.

Надежда Петровна со своим знаменитым сыном

После первого боя с Тайсоном Фьюри Надежда Петровна просила Александра "завязывать с этим боксом". Ведь она очень волнуется за его здоровье.

"Моя мама сказала: "Хватит?". Я ответил: "Нет". – "Почему? Ты выиграл все" – "Да, но в нашем контракте есть пункт о реванше", – рассказывал после первого боя с Фьюри Усик.

Усик с мамой Надеждой Петровной

Александр неоднократно рассказывал, что чувствует ее поддержку во время поединков. Это помогает ему одерживать победы.

В реванше с Фьюри Усик снова победил, окончательно установив гегемонию в супертяжелом дивизионе. А 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Александр нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом.