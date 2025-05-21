За крок від Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті прибив Борнмут Забарного завдяки диво-голу Мармуша

Манкуніанці суттєво підвищили свої шанси на потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Підопічні Гвардіоли спокійно здолали середняка АПЛ з українцем у складі.

Манчестер Сіті – Борнмут 3:1

Голи: Мармуш, 14, Бернарду Сілва, 38, Гонсалес, 89 – Джеббісон, 90+6.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 підійшов до завершення 37 тур АПЛ. На вівторок була винесена гра за участі Манчестер Сіті, який приймав Борнмут, повідомляє 24 Канал.

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Легка перемога Сіті

Підопічні Пепа Гвардіоли завершують сезон без трофеїв, при цьому ще і можуть не потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Для продовження боротьби Сіті повинно було будь-що долати Борнмут.

У свою чергу команда Іллі Забарного вже дограє чемпіонат без турнірної мотивації. Українець вже традиційно вийшов в основі "вишень", проте це не допомогло команді Іраоли зачепитися за очки.

Вже у першому таймі манкуніанці забили двічі завдяки Мармушу та Сілві. Особливо ефектним вийшов м'яч єгиптянина, якому вдався суперпостріл метрів з 30-ти у "дев'ятку".

Після перерви команди обмінялись голами і зрештою. господарі спокійно довели гру до перемоги. Забарний же провів на полі всю гру, але нічим особливим не запам'ятався.

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Таким чином МанСіті виходить на третє місце в турнірній таблиці, випереджаючи Ньюкасл, Челсі та Астон Віллу на два бали. Враховуючи непогану різницю м'ячів, в останньому турі манкуніанцям достатньо не програти на полі Фулхема або ж дочекатися осічки когось з конкурентів.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Борнмут