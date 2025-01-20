Грав у Білорусі у 2022-му: Манчестер Сіті виклав 40 мільйонів за футболіста з Узбекистану

Ланс вигідно продав Абдукодіра Хусанова чинному чемпіону Англії. Пеп Гвардіола вірить, що узбек зможе допомогти Манчестер Сіті вийти із кризи.

Зимове трансферне вікно в самому розпалі. Топ-клуби Європи активно шукають можливість посилити склад перед другою частиною сезону.

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Перший узбек в АПЛ

Одним із клубів, яким потрібне підсилення, є Манчестер Сіті. Манкуніанці провалили осінній період в АПЛ та де-факто попрощались із шансами захистити чемпіонство.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу, першим новачком Сіті у 2025 році став центральний захисник Абдукодір Хусанов. 20-річний центральний захисник з Узбекистаном підписав контракт до 2029 року.

У новому клубі він виступатиме під 45-им номером, який свого часу носив Маріо Балотеллі. Французький Ланс отримає за Хусанова близько 40 мільйонів євро. Абдукодір стане першим гравцем узбецьким гравцем в АПЛ.

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Кар'єра Хусанова

Разом із продажем Луї Опенда у 2023-му цей перехід є найдорожчим продажем в історії клубу. Відзначимо, що Абдукодір народився у Ташкенті та виховувався у школі Буньодкору. Втім за дорослу команду так і не зіграв, перейшовши у 2022-му в білоруський Енергетик-БГУ.

Там він затримався всього на рік і влітку 2023-го став гравцем Ланса всього за 450 тисяч євро. За французьку команду він провів 31 матч за півтора року, оформивши один асист. Також Абдукодір має у своєму активі 18 матчів за збірну Узбекистану.