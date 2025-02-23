Гвардіола у розпачі: Ліверпуль принизив Манчестер Сіті на арені "Етіхад"
- Ліверпуль переміг Манчестер Сіті з рахунком 2:0 завдяки голам Салаха та Собослая.
- Манчестер Сіті зазнав третьої поразки в останніх п'яти матчах, а Ліверпуль зміцнив лідерство в АПЛ.
Команда іспанця Пепа Гвардіоли зазнала чергової поразки у чемпіонаті Англії. "Містяни" без шансів поступилися лідеру АПЛ.
Манчестер Сіті – Ліверпуль 0:2
Голи: Салах, 14, Собослай, 37
У неділю, 23 лютого, на стадіоні "Етіхад" відбувся центральний матч 26-го туру АПЛ між командами Манчестер Сіті та Ліверпуль. Суперники підійшли до очного матчу не в найкращому настрої, пише 24 Канал.
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Дует Салаха та Собослая приніс перемогу Ліверпулю
Команда Гвардіоли у п'яти останніх матчах зазнали трьох поразок. Чорна смуга "містян" надто затягнулася.
Ліверпуль після феєричного старту сезону дещо пригальмував. "Мерсисайдці" несподівано поступилися у Кубку Англії Плімуту (0:1) та втратили очки у матчах з Астон Віллою (2:2) й Евертоном (2:2).
Тож у звітному поєдинку команди мали рівні шанси на успіх. Проте "червоні" не збиралися дарувати очки принциповому супернику.
Вже на 14-й хвилині Салах отримав пас від Собослая та з меж штрафного майданчика відправив перший м'яч у сітку воріт Едерсона.
На 37-й хвилині дует Салаха та Собослая знову продемонстрував відмінну взаємодію. На цей раз угорець завершив атаку влучним пострілом, скориставшись пасом зіркового єгиптянина.
У другому таймі рахунок міг стати розгромним, але арбітр скасував гол Кертіса Джонса. Рефері за допомогою ВАР зафіксував офсайд.
У підсумку Ліверпуль здобув важливу перемогу з рахунком 2:0 та зміцнив лідерство в АПЛ.
Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль
- Після 27 зіграних матчів підопічні Арне Слота очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Арсенал на 11 балів.
- Манчестер Сіті у 26 поєдинках заробив 44 залікові пункти. "Містяни" наразі займають четверту сходинку.