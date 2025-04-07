Манчестер Сіті обрав заміну Де Брейне: "містяни" фаворит у боротьбі за зірку Баєра

Цього літа Манчестер Сіті покине легенда клубу Кевін де Брюйне. Тому "містянам" потрібно шукати гравця, який замінить видатного бельгійського півзахисника.

Англійський гранд націлився на зірку німецького футболу. Трансфер може відбутись вже влітку цього року, інформує 24 канал із посиланням на видання GiveMeSport.

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Хороше посилення

Манчестер Сіті планує підписати півзахисника Флоріана Вірца. "Містяни" готові заплатити 100 мільйонів леверкузенському Баєру за трансфер зірки німецького футболу.

Запропонована сума має задовольнити потреби клубу. Тому "фармацевти" можуть відпустити Вірца в Манчестер влітку цього року. Німець розглядається, як заміна Де Брюне, що покине команду після завершення поточного сезону.

Ба більше, Баварія претендує на Флоріана Вірца. Проте Баєр навряд чи має в планах продати свою головну зірку прямим конкурентам у боротьбі за "золоту тарілку" Бундесліги.

До слова. Флоріан Вірц у поточній кампанії зіграв у 39 матчах за Баєр в офіційних турнірах. На рахунку німецького півзахисника "фармацевтів" 15 забитих м'ячів та 13 результативних передач.

Фактор Пепа Гвардіоли також може вплинути на перехід німця у Манчестер Сіті. Адже чимало гравців хоче грати під керівництвом іменитого іспанського спеціаліста.