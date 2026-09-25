Манчестер Сіті визнали винним у порушенні фінансових правил: що загрожує клубу

Найгірше нічне жахіття для фанів Манчестер Сіті близьке до того, щоб стати реальністю: дисциплінарні органи визнали "містян" винними у 114 випадках порушення фінансового фейр-плей. Тепер команда ризикує отримати катастрофічне для себе покарання.

Є навіть ймовірність, що наступного сезону ми вже не побачимо клуб в еліті англійського футболу. А деякі інші команди несподівано святкуватимуть чемпіонство, якому понад 10 років, пише 24 Канал.

Що означає вирок Ман Сіті

Незалежна комісія визнала, що у 114 зі 115 звинувачень, які були висунуті клубу керівництвом АПЛ після розслідування видання Der Spiegel, справді наявна ознака фінансових маніпуляцій. "Містяни" не надавали у відповідності до правил ліги повної інформації про виплати гравцям та тренерам, приховували спонсорські контракти, порушували принципи прибутковості та сталого розвитку, обов'язкові для всіх команд найвищого англійського дивізіону.

Тепер комісія має визначитися з покаранням для Манчестер Сіті. Це можуть бути будь-які санкції, які дисциплінарні футбольні органи застосовують до команд, пійманих на порушенні фінансового фейр-плей – штрафи, зняття очок і навіть пониження у класі.

Чому у Ліверпулі та Ман Юнайтед готуються святкувати

Період порушень охоплює 2009 – 2018 роки. За цей час Сіті виграли чотири титули.

По два рази одразу після "містян" фінішували Ліверпуль і Манчестер Юнайтед, клуби-рекордсмени за кількістю перемог в чемпіонаті Англії.

Якщо покарання проти Сіті передбачатиме позбавлення перемог у турнірах, то замість 20 титулів мерсисайдці та манкуніанці раптом матимуть у своєму клубному музеї по 22.