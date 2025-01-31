Вже схоже на дербі, – Гвардіола з іронією прокоментував майбутні матчі з Реалом

Сьогодні, 31 січня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. В очному протистоянні Манчестер Сіті знову зустрінеться із Реалом на стадії плей-оф.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола з іронією прокоментував майбутні матчі проти "Королівського клубу". Манчестер Сіті гратиме проти Реала четвертий рік поспіль, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Гвардіола про гру з Реалом

Пеп Гвардіола як ніхто добре знає, як грати проти мадридського Реала. Навіть після того, як тренер "містян" покинув Барселону, він продовжує часто перетинатись з "галактікос".

Іспанський спеціаліст коротко висловився про майбутнє протистояння з "Королівським клубом". Наставник Манчестер Сіті висловив сподівання, що його підопічні зможуть добре підготуватись до гри із "вершковими".

Ну це вже схоже на дербі. Чотири роки поспіль грати проти Реала? Будемо сподіватися, що ми зможемо якнайкраще підготуватися до першого матчу і до гри через тиждень у Мадриді,

– сказав Гвардіола.

Зазначимо, що перший матч між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться на "Етіхаді" у вівторок 11 лютого. Гра-відповідь відбудеться на "Бернабеу" за тиждень 18 лютого.

До слова. У сезоні 2023/2024 Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию за підсумками основного часу двох матчів 1/4 Ліги чемпіонів. У серії пенальті Андрій Лунін став героєм "галактікос" та відбив два удари, що допомогло "вершковим" пройти далі, а згодом виграти трофей.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудеться 31 травня у Німеччині. Стадіон Баварії Мюнхен "Альянц Арена" прийматиме заключний матч головного європейського турніру.