Реал і Манчестер Сіті ледве вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів: хто фаворит у битві грандів
Чемпіони Англії та Іспанії вимушені зустрітися вже на першій же стадії плей-оф. Манкуніанці суттєво підсилились взимку, тоді як Реал втратив багатьох захисників.
У вівторок, 11 лютого, в Лізі чемпіонів 2024-2025 стартує стадія плей-оф. У перший ігровий день відбудеться центральний матч 1/16 фіналу, в рамках якого Манчестер Сіті прийматиме Реал, повідомляє 24 Канал. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
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Битва грандів у кризі
Обидві команди не найкращим чином провели основну стадію Ліги чемпіонів. Реал лише завдяки двом перемогам у січні зміг відірватися від небезпечної зони та фінішувати на 12 місці.
При цьому команда Анчелотті тричі програла протягом восьми зустрічей. Втім Манчестер Сіті був у ще більш скрутному становищі та ледь не вилетів на першій же стадії.
Підопічні Гвардіоли перед останнім туром мали лише дві перемоги та йшли у зоні вильоту. Манкуніанців врятувала перемога над Брюгге, яка дозволила заскочити на 22-гу сходинку.
Після таких результатів Манчестер Сіті суттєво посилився взимку, підписавши Хусанова, Рейса, Мармуша та Гонсалеса. А ось Реал через травми втратив багатьох захисників. У першому матчі мадридцям не допоможуть Мілітао, Рюдігер, Алаба, Карвахаль та Лукас Васкес.
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Саме тому Манчестер Сіті буде фаворитом домашньої битви проти Реала. Коефіцієнт на перемогу англійців становить 2,33, тоді як іспанців – 2,91. Нічия ж оцінюється у 3,75. При цьому експерти вірять у результативну зустріч на "Етіхад".
На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,51, тоді як на ТМ2,5 – 2,60. Щоправда, фаворитом на прохід в 1/8 фіналу за підсумком двох матчів є все ж Реал – 1,72 проти 2,12 на успіх МанСіті.
Нагадаємо, що за минулі п'ять сезонів команди чотири рази перетинались одна з одною в Лізі чемпіонів. У цих протистояннях встановився паритет – по два проходи кожного з клубів:
- Ліга чемпіонів 2019-2020, 1/8 фіналу. Манчестер Сіті – Реал 2:1 / 2:1
- Ліга чемпіонів 2021-2022, 1/2 фіналу. Реал Манчестер Сіті 3:4 / 3:1
- Ліга чемпіонів 2022-2023, 1/2 фіналу. Манчестер Сіті – Реал 1:1 / 4:0
- Ліга чемпіонів 2023-2024, 1/4 фіналу. Реал – Манчестер Сіті 3:3 / 1:1 (пен – 4:3)