Фанати Манчестер Сіті вивісили провокативний банер про Вінісіуса: бразилець ефектно відповів

Вболівальники англійського клубу нагадали Вінісіусу про результати Золотого м'яча-2024. Втім бразилець гідно зміг відповісти на цю провокацію.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись перші чотири матчі плей-оф. У центральній грі Реал зміг здобути ефектну перемога на полі Манчестер Сіті з рахунком 3:2, повідомляє 24 Канал.

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Достойна реакція Віні

Одним із героїв зустрічі став бразилець Вінісіус, який відзначився двома асистами. Перед матчем фанати Сіті вивісили провокативний банер на його адресу.



Банер вболівальників Манчестер Сіті / скріншот з трансляції

На ньому вболівальники помістили фото гравця манкуніанців Родрі із Золотим м'ячем та підписали його "Досить так гірко плакати". Сам же нападник гідно відреагував на таку провокацію.

Я побачив банер від уболівальників МанСіті, це мотивувало мене ще більше. Щоразу, коли вболівальники суперників щось роблять, це дає мені більше сил зіграти чудовий матч,

– зазначив гравець Реала.

Нагадаємо, що Вінісіус вважався головним фаворитом на отримання Золотого м'яча-2024. У підсумку він посів друге місце у голосуванні, відставши від Родрі на 41 бал.

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У поточному сезоні бразилець відзначився 16 голами та 10 асистами у 29-ти матчах. Його команда лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на один бал та Барселону – на два. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Сіті відбудеться 19 лютого в Мадриді.