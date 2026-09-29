Ман Сіті офіційно в халепі: АПЛ визнала клуб винним за усіма статтями фінансових звинувачень

Те, про що інсайдери повідомили ще декілька днів тому, сталося офіційно: Манчестер Сіті визнано винним за усіма пунктами звинувачень щодо фінансових порушень упродовж 9 років. Клубу тепер загрожує безпрецедентне покарання.

"Містяни" очікувано не збираються здаватися просто так. Попереду, схоже, ще чимало юридичної тяганини, пише 24 Канал.

Манчестер Сіті винен у понад сотні порушень

Офіційна заява АПЛ виявилася ще жорсткішою, ніж інсайди: якщо журналісти говорили про 114 зі 115 доведених порушень, то ліга стверджує, що клуб винен за абсолютно усіма звинуваченнями, які стосуються періоду з сезону 2009/2010 до 2017/2018.

За цей час "містяни" примудрилися:

укласти низку фіктивних контрактів, які дозволяли штучно занижувати витрати клубу і завищувати прибутки;

подати недостовірні фінансові звіти і приховати реальний стан справ від аудиторів та футбольних органів контролю;

суттєво порушити ліміти на витрати, встановлені АПЛ та УЄФА;

не дотриматися принципів співпраці з лігою під час розслідування.

Сума, яку боси Сіті змогли приховати від органів, що стежили за дотриманням фінансового фейр-плей, вражає: це понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Реакція Ман Сіті

Медіаслужба клубу оприлюднила офіційну заяву, в якій стверджується, що в Манчестері "розчаровані та здивовані висновком комісії АПЛ".

Клуб переконує, що має неспростовні докази того, що не вчиняв порушень, в яких його звинувачено. Тож у Сіті збираються використовувати усі методи для захисту своїх інтересів – а це означає судові позови, апеляції та інші юридичні процеси.

Що загрожує Манчестер Сіті

АПЛ не вказала перелік можливих покарань у своєму висновку: процес вибору санкцій проти клубу є окремим і може потребувати ще чимало часу. А з урахуванням апеляції Сіті – навіть ще більше.

Але інсайдери говорять, що англійські функціонери можуть вдатися до усього спектру можливих вироків – включно з пониженням у лізі, до того ж не обов'язково у Чемпіоншип, адже ним керує окрема організація, яка може відмовитися приймати Ман Сіті до свого складу.

Також серйозно постає питання перегляду результатів сезонів, під час яких відбувалися порушення. Сіті можуть позбавити щонайменше трьох, а то й чотирьох титулів – і віддати їх Ліверпулю та Манчестер Юнайтед, які тоді фінішували другими.