"Горожане", как и ожидалось, не собираются сдаваться просто так. Впереди, похоже, еще немало юридических проволочек, пишет 24 Канал.

Манчестер Сити виновен в более чем сотне нарушений

Официальное заявление АПЛ оказалось еще более жестким, чем инсайдерская информация: если журналисты говорили о 114 из 115 доказанных нарушений, то лига утверждает, что клуб виновен по абсолютно всем обвинениям, касающимся периода с сезона 2009/2010 по 2017/2018.

За это время "горожане" умудрились:

заключить ряд фиктивных контрактов, которые позволяли искусственно занижать расходы клуба и завышать доходы;

представить недостоверные финансовые отчеты и скрыть реальное положение дел от аудиторов и футбольных контролирующих органов;

существенно нарушить лимиты на расходы, установленные АПЛ и УЕФА;

не соблюсти принципы сотрудничества с лигой в ходе расследования.

Сумма, которую руководство "Сити" смогло скрыть от органов, следивших за соблюдением финансового фейр-плей, впечатляет: это более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Реакция Манчестер Сити

Пресс-служба клуба обнародовала официальное заявление, в котором утверждается, что в Манчестере "разочарованы и удивлены выводом комиссии АПЛ".

Клуб утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что не совершал нарушений, в которых его обвиняют. Поэтому в "Сити" намерены использовать все методы для защиты своих интересов – а это означает судебные иски, апелляции и другие юридические процедуры.

Что грозит Манчестер Сити

АПЛ не указала перечень возможных наказаний в своем заключении: процесс выбора санкций против клуба является отдельным и может потребовать еще немало времени. А с учетом апелляции "Сити" – даже еще больше.

Но инсайдеры говорят, что английские функционеры могут прибегнуть к всему спектру возможных наказаний – вплоть до понижения в лиге, причем не обязательно в Чемпионшип, ведь им управляет отдельная организация, которая может отказаться принимать "Манчестер Сити" в свои ряды.

Также всерьез стоит вопрос о пересмотре результатов сезонов, в ходе которых имели место нарушения. "Сити" могут лишить как минимум трех, а то и четырех титулов – и отдать их "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", которые тогда финишировали вторыми.