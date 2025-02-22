Гвардіола планує велику перебудову: МанСіті виставить за двері лідерів команди

Манчестер Сіті повністю провалив поточний сезон. "Містяни" вилетіли з Ліги чемпіонів та практично не мають шансів тріумфувати в Англійській Прем'єр-лізі.

Головний тренер команди Пеп Гвардіола запланував велику перебудову у команді. Влітку манкуніанців покине чимала кількість гравців, повідомляє 24 канал із посиланням на Givemesport.

Читайте також Манчестер Сіті розглядає трансфер українського голкіпера: він має замінити Едерсона

Хто покине Манчестер Сіті

За даними джерела, Манчестер Сіті покине аж вісім футболістів. Пеп Гвардіола планує позбутись багатьох зірок команди, щоб отримати кошти на посилення складу в літнє міжсезоння.

У списку гравців, які мають покинути "містян": Кевін де Брюйне, Ілкай Гюндоган, Едерсон, Джек Гріліш, Джон Стоунз, Бернарду Сілва, Матео Ковачич. Також до "вигнанців" потрапив Кайл Уокер, якого взимку орендував Мілан

До слова. Манчестер Сіті взимку 2025 року підписав чотирьох нових гравців – Омара Мармуша, Абдукодіра Хусанова, Вітора Рейса та Ніко Гонсалеса.

Наразі Манчестер Сіті посідає четверте місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. У Лізі чемпіонів "містяни" двічі програли Реалу та покинули турнір.