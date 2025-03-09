Чемпіонська гонка майже завершена: Арсенал на виїзді зіграв внічию з Манчестер Юнайтед
- Арсенал зіграв внічию 1:1 з Манчестер Юнайтед, втративши важливі очки у гонці за чемпіонство АПЛ.
- Наразі Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 15 очок з матчем в запасі.
- Бруно Фернандеш забив гол для Манчестер Юнайтед, а Деклан Райс зрівняв рахунок для Арсеналу.
Манчестер Юнайтед переживає найскладніший сезон в історії клубу. "Червоні дияволи" у поточному сезоні перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Тоді як Арсенал намагається наздогнати Ліверпуль у боротьбі за чемпіонство АПЛ.
Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1
Голи: Фернандеш, 45+2 – Райс, 74
У неділю, 9 березня, відбувся центральний матч 28-го туру АПЛ-2024/2025. Арсенал завітав до Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд", повідомляє 24 канал.
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Арсенал втратив очки
Арсенал змагається з Ліверпулем за чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі. "Каноніри" повинні були вигравати у Манчестер Юнайтед, адже не мають права втрачати очки.
Проте у "червоних дияволів" були свої плани на гру проти лондонського клубу. Підопічні Рубена Аморіма продемонстрували характер та здобули нічию у матчі проти лідера АПЛ.
Манчестер Юнайтед завдяки голу Бруно Фернандеша зі штрафного вийшли вперед наприкінці першого тайму. Однак не змогли втримати позитивний результат.
В останній третині матчу Деклан Райс потужним ударом зрівняв рахунок. У результаті гра завершилась нічиєю з рахунком 1:1. Арсенал втратив важливі очки у гонці за чемпіонством АПЛ.
Наразі "каноніри" посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії сезону-2024/2025. Лондонський клуб відстає від Ліверпуля на 15 очок, хоча і має матч в запасі.