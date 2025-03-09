Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1

Голы: Фернандеш, 45+2 – Райс, 74

В воскресенье, 9 марта, состоялся центральный матч 28-го тура АПЛ-2024/2025. Арсенал посетил Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд", сообщает 24 канал.

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Арсенал потерял очки

Арсенал соревнуется с Ливерпулем за чемпионство в Английской Премьер-лиге. "Канониры" должны были выигрывать у Манчестер Юнайтед, ведь не имеют права терять очки.

Однако у "красных дьяволов" были свои планы на игру против лондонского клуба. Подопечные Рубена Аморима продемонстрировали характер и получили ничью в матче против лидера АПЛ.

Манчестер Юнайтед благодаря голу Бруно Фернандеша со штрафного вышли вперед в конце первого тайма. Однако не смогли удержать положительный результат.

В последней трети матча Деклан Райс мощным ударом сравнял счет. В результате игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Арсенал потерял важные очки в гонке за чемпионством АПЛ.

Сейчас "канониры" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Лондонский клуб отстает от Ливерпуля на 15 очков, хотя и имеет матч в запасе.