МанЮнайтед шукає нового тренера: потенційний кандидат тренує українця

Манчестер Юнайтед у поточному сезоні демонструє вкрай погані результати. "Червоні дияволи" знаходяться внизу турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

На початку кампанії манкуніанців тренував Ерік Тен Хаг. Однак керівництво клубу вирішило звільнити нідерландця через погану гру команди, а йому на заміну прийшов Рубен Аморім зі Спортінга, який мав виправити ситуацію.

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Хто може замінити Аморіма

Португальському тренеру не вдалось стабілізувати ситуацію, яка склалась довкола Манчестер Юнайтед. Натомість серія невдач "червоних дияволів" продовжилась, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

Тому керівництво клубу зменшило довіру до Рубена Аморіма. Манкуніанці потроху підшукують заміню нинішньому наставнику, якщо результати команди не підуть вгору.

До слова. Наразі Манчестер Юнайтед посідає 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії-2024/2025. "Червоні дияволи" мають 29 пунктів після 25 зіграних матчів.

Головним кандидатом на посаду тренера є Томас Франк, який тренує Брентфорд, де грає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Данський спеціаліст проводить чудову роботу, утримуючи "бджіл" у середині турнірної таблиці АПЛ.

У поточній кампанії Брентфорд займає 11 сходинку у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Під керівництвом Томаса Франка в активі "бджіл" 34 очки за 25 зіграних турів.