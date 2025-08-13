Гучні новини з кіберспорту дали поштовх теорії, що Манчестер Юнайтед виграє АПЛ. "Червоні дияволи" вже 12 років не були чемпіонами Англії.

Вже цієї п'ятниці, 15 серпня, в Англії стартує новий розіграш АПЛ. Учасниками найпрестижнішої ліги світу стануть 20 англійських команд, повідомляє 24 Канал.

Чому МЮ виграє АПЛ?

Із новими надіями у цей сезон входить один з найбільш титулованих місцевих клубів Манчестер Юнайтед. Минулого сезону команда посіла аж 16 місце в чемпіонаті, показавши антирекорд по очках за довгий час.

Втім у новому сезоні від команди чекають прориву та повернення в Лігу чемпіонів. Проте деякі вболівальники навіть прогнозують чемпіонство манкуніанцям та навіть знайшли передумови для цього.

Фанати підмітили цікаву закономірність, що Манчестер Юнайтед виграє АПЛ кожного разу, коли виходить нова кібергра GTA. До цього моменту розробники випустили п'ять основних версій симулятора (без урахування додаткових ігор):

1997

1999

2001

2008

2013

У кожен із цих років Манчестер Юнайтед вигравав чемпіонат Англії. Причому у 2013-му "червоні дияволи" востаннє тріумфували в АПЛ. Тепер же стало відомо, що у 2026 році вийде GTA VI, що дало надію фанам МЮ на трофей.

При цьому експерти низько оцінюють шанси команди на перше місце, даючи на чемпіонство менше 4%. Головними ж фаворитами турніру є Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль, який нещодавно програв у Суперкубку Англії.

До слова, влітку Манчестер Юнайтед витратив більше 200 мільйонів євро на нових гравців. Команду Аморіма поповнили Беньямін Шешко, Матеус Кунья, Браян Мбеумо та Педро Леон.