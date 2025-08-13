Громкие новости из киберспорта дали толчок теории, что Манчестер Юнайтед выиграет АПЛ. "Красные дьяволы" уже 12 лет не были чемпионами Англии.

Уже в эту пятницу, 15 августа, в Англии стартует новый розыгрыш АПЛ. Участниками самой престижной лиги мира станут 20 английских команд, сообщает 24 Канал.

По теме Манчестер Юнайтед оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Почему МЮ выиграет АПЛ?

С новыми надеждами в этот сезон входит один из самых титулованных местных клубов Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне команда заняла аж 16 место в чемпионате, показав антирекорд по очкам за долгое время.

Впрочем, в новом сезоне от команды ждут прорыва и возвращения в Лигу чемпионов. Однако некоторые болельщики даже прогнозируют чемпионство манкунианцам и даже нашли предпосылки для этого.

Фанаты подметили интересную закономерность, что Манчестер Юнайтед выигрывает АПЛ каждый раз, когда выходит новая киберигра GTA. К этому моменту разработчики выпустили пять основных версий симулятора (без учета дополнительных игр):

1997

1999

2001

2008

2013

Читайте также Бывший капитан Манчестер Юнайтед помог спасти человека от самоубийства: видео с места событий

В каждый из этих лет Манчестер Юнайтед выигрывал чемпионат Англии. Причем в 2013-м "красные дьяволы" в последний раз торжествовали в АПЛ. Теперь же стало известно, что в 2026 году выйдет GTA VI, что дало надежду фанам МЮ на трофей.

При этом эксперты низко оценивают шансы команды на первое место, давая на чемпионство менее 4%. Главными же фаворитами турнира являются Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль, который недавно проиграл в Суперкубке Англии.

К слову, летом Манчестер Юнайтед потратил более 200 миллионов евро на новых игроков. Команду Аморима пополнили Беньямин Шешко, Матеус Кунья, Брайан Мбеумо и Педро Леон.