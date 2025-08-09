Манчестер Юнайтед усилил свой состав 22-летним форвардом Беньямином Шешко. Словенский футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт МЮ.

Что известно о трансфере Шешко в МЮ?

Лейпциг получит за своего нападающего 76,5 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может достичь 85 миллионов евро.

"История Манчестер Юнайтед, безусловно, очень особенная, но меня действительно волнует будущее. Когда мы обсуждали проект, было понятно, что все готово для того, чтобы эта команда продолжала расти и снова боролась за самые большие трофеи вскоре.

С момента прибытия я почувствовал положительную энергетику и семейную атмосферу, которую создал клуб. Это, безусловно, идеальное место, чтобы достичь своего максимального уровня и реализовать все свои амбиции", – сказал Шешко.

Беньямин Шешко подписал контракт с МЮ: смотрите видео

Отметим, что Беньямин Шешко выступал за Лейпциг с 2023 года. Всего он провел за "быков" 87 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 8 ассистов.

Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории Манчестер Юнайтед. Пальму первенства удерживает Поль Погба, которого приобрели у Ювентуса за 105 миллионов евро.

Справка. В летнее трансферное окно "красные дьяволы" подписали уже третьего игрока за более 70 миллионов евро. До этого они приобрели Брайана Мбемо из Брентфорда и Матеуса Кунью из Вулверхэмптона.

Напомним, что накануне стало известно о еще одном потенциально громком переходе. Состав Манчестер Юнайтед может пополнить звезда ПСЖ.