Коштував майже 100 мільйонів: зірка Манчестер Юнайтед не забив у порожні ворота з двох метрів

Дороговартісний Ентоні продовжує розчаровувати фанатів Манчестер Юнайтед. У грі проти аутсайдера АПЛ бразилець зганьбився диким промахом.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1

Голи: Діалло, 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Посеред цього тижня в АПЛ відбулись матчі 21 туру. На вечір четверга була винесена гра за участі Манчестер Юнайтед, який приймав відвертого аутсайдера в особі Саутгемптона, повідомляє 24 Канал.

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Жахливий промах зірки

"Червоні дияволи" проводять жахливий сезон в чемпіонаті, примудрившись програти аж 9 матчів. Підопічні Аморіма були близькими і до чергової поразки.

Гості довгий час лідирували завдяки автоголу Угарте перед перервою. У другому таймі МЮ притис Саутгемптон до воріт та мав відмінну нагоду відновити паритет на 58 хвилині.

Гарначо розігнав чудову атаку та вирізав ідеальний простріл на Ентоні. Горезвісному бразильцю залишалось влучити у порожні ворота з пари метрів, але той примудрився пробити в руки воротарю.

Відео моменту Ентоні:

Це черговий фейл Ентоні, який ніяк не виправдовує витрачені на нього кошти. У 2022 році МанЮнайтед заплатив за нього Аяксу аж 95 мільйонів євро. За цей час він оформив 11 голів у 95-ти матчах за "дияволів".

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Все ж матч проти Саутгемптона завершився для Юнайтед вдало. Героєм зустрічі став Амад Діалло, який записав на свій рахунок хет-трик протягом останніх десяти хвилин. Перемога дозволила підопічним Аморіма піднятися на 12 місце.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон