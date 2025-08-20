Марина Бех-Романчук – одна із найтитулованіших легкоатлеток України та світу. На жаль, спортивна кар'єра уродженки Хмельницького стала на паузу, отримавши тривалу дискваліфікацію через допінг.

19 серпня 2025 року Марина Бех-Романчук отримала тривалу дискваліфікацію через провалений допінг-тест. 24 Канал розповідає про початок кар'єри та спортивні здобутки легкоатлетки, її особисте життя та дискваліфікацію.

До теми Дискваліфікація Бех-Романчук: федерація легкої атлетики України розкрила подробиці

Що відомо про спортивний шлях Марини Бех-Романчук?

Марина Бех-Романчук народилась 18 липня 1995 року у селі Морозів (Хмельницька область). У дитинстві дівчину виховували дідусь та бабуся, адже батьки були змушені вирушити за кордон на заробітки. Згодом сім'я переїхала жити у Хмельницький, де Марина вперше зацікавилась легкою атлетикою.

Перший млинець був нанівець. Бех не сподобався підхід тренера, тому дівчина вирішила припинити свої заняття легкою атлетикою, сконцентрувавшись на художній школі. Згодом майбутня чемпіонка вдруге потрапила на тренування із легкої атлетики, коли поїхала із усім класом. Саме тоді її помітив її майбутній тренер.

В 11 років Марина почала займатись легкою атлетикою, а вже у 14 років здобула медаль юніорського чемпіонату України. На міжнародному рівні Бех дебютувала у віці 16 років.

Відтоді її кар'єра почала стрімко набирати обертів.

Головні досягнення легкоатлетки у спорті

Дворазова призерка чемпіонату світу (2019, 2023). Також Марина має за своєю спиною "срібло" ЧС у приміщенні у потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи-2022 та срібна призерка у 2018-му. Бех здобувала "золото" та "бронзу" Європи у приміщенні.

Переможниця та призерка етапів Діамантових ліг, а також має цілу гору інших нагород міжнародних та національних змагань.

Хто чоловік Марини Бех-Романчук?

Марина Бех досягла успіху не лише у спорті, а й в особистому житті. Чоловіком легкоатлетки став відомий плавець Михайло Романчук. Вперше пара перетнулась на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жайнеро-2016. Після чого Марина та Михайло почали спілкуватись, а легкоатлетка навіть запросила одного разу плавця до себе на Різдво, де познайомила хлопця зі своїми батьками.

Першу спільну світлину пара виклала у соцмережах у Новий рік. Цікаво, що пропозицію Романчук зробив коханій теж під бій курантів у Буковелі. Михайло організував романтичне освідчення, де почув омріяне "Так".

Ми поїхали зустрічати Новий рік в Буковель з його і моїми батьками. Перші тости, святкування, а коли вийшла на вулицю, там було велике сердечко зі свічок. Міша стояв в ньому з букетом квітів,

– пригадувала Бех-Романчук.

У 2018-му легкоатлетка і плавець відгуляли весілля, яке відбулось у рідному місті Марини – Хмельницькому, де й зараз проживає родина. Хоча сам Михайло родом із Рівного.

Пару Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука називають однією із найкрасивіших сімей не лише в українському спорті. Пара частенько ділиться спільним контентом, а Михайлу точно позаздрить велика половина чоловічого населення планети. Адже його дружина є неймовірно красивою жінкою.

За сексуальними світлинами легкоатлетки стежать понад 491 тисяча підписників в інстаграмі.

Родина Марини Бех-Романчук і Михайла Романчука / Фото з інстаграмів пари

Що відомо про допінг-скандал із Бех-Романчук?

Ще у травні 2025-го Марина вперше повинна була повернутись до змагань після Олімпійських ігор у Парижі-2024. Однак через декілька днів з'явилась шокуюча інформація про тимчасове відсторонення легкоатлетки через позитивний допінговий тест.

В організмі Бех-Романчук знайшли тестостерон. Наявність забороненої речовини порушує статті 2.1 та 2.2 незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці.

Дивіться також Від рудого велетня Бех-Романчук до золотого хлопчика Циганкова: домашні улюбленці зірок спорту

19 серпня 2025 року Athletics Integrity Unit повідомила про 4-річну дискваліфікацію Марини Бех-Романчук. Терміну відраховується із моменту першого відсторонення Марини. При цьому результати спортсменки від 7 грудня 2024 року анульовані.

Українська стрибунка у довжину хотіла відкрити пробу Б, але їй відмовили. Щоправда, Бех-Романчук має право оскаржити вердикт у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Попри це все Марина повідомила, що втомилась боротись на два фронти та бере паузу у спортивній кар'єрі.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти – за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров'ї,

– написала Марина у своєму профілі в інстаграмі.

Попри це все Бех-Романчук неодноразово запевняла, що свідомо не вживала заборонених речовин, тому не стала підтверджувати свою провину. Якби вона визнала свою провину, тоді б дискваліфікація була скорочена на один рік, але спортсменка цього не зробила. Із рішенням Athletics Integrity Unit вона категорично не згодна.