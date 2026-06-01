33-річний ексгравець європейської збірної помер після моторошної ДТП

Колишній футболіст збірної Греції Маріос Іконому помер у віці 33 років. Дев'ять днів лікарі боролися за його життя після важкої аварії на мотоциклі.

Грецький футбол зазнав важкої втрати. Не стало Маріоса Іконому – колишнього захисника національної команди, який виступав у провідних чемпіонатах Європи, повідомила La Gazzetta dello Sport на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивіться також Трагедія в Німеччині: ексгравець Бундесліги загинув після зіткнення з оленем

Що відомо про трагедію?

Трагічний інцидент стався 23 травня в грецькому місті Яніна. Іконому потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду на мотоциклі та отримав важкі травми голови.

Лікарі провели екстрену операцію та ввели футболіста в стан штучної коми. Проте врятувати життя колишньому гравцеві не вдалося – через дев'ять днів після аварії він помер у лікарні.

За які клуби виступав Маріос Іконому?

Маріос розпочинав кар’єру на своїй батьківщині у клубі з міста Яніна, після чого перебрався до Італії. Захисник виступав за Кальярі, Болонью, Сампдорію та Барі. Також у його кар'єрі були виступи за АЕК та Копенгаген, з яким він став чемпіоном Данії.

Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026

Прощавай, Маріосе, ти пішов від нас занадто рано. Ти назавжди залишишся в наших серцях,

– написала пресслужба Болоньї, за яку захисник провів найбільше поєдинків (74 матчі).

У складі національної збірної Греції Іконому дебютував у 2016 році та провів шість матчів. Після звістки про його смерть співчуття родині футболіста висловили колишні клуби та Федерація футболу Греції.