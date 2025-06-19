Російський клуб отримав санкції від ФІФА через ігнорування виплат Маріуполю за зрадника

Ще з 2022 року російський Локомотив відмовлявся сплачувати обов'язкову компенсацію, передбачену регламентом ФІФА, за трансфер Марка Рене Мампассі.

ФК Маріуполь виграв суд у російського Локомотива щодо трансферу колишнього гравця Шахтаря Марка Рене Мампассі. Локомотив намагався уникнути компенсації, стверджуючи, що Маріуполя більше не існує як клубу, а місто більше не входить до юрисдикції УАФ, пише 24 Канал з посиланням на Андрія Саніна.

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Деталі скандалу Маріуполя та Локомотива

Перший віцепрезидент клубу жорстко висловився у бік росіян через їхній вчинок.

Російський футбол нічим не відрізняється від російської політики, де постійна брехня, перекручування фактів та цинізм віщого ґатунку є прямими інструментами впливу. Тому мотивація та аргументація юристів Локомотива також була сповнена потворних фактів: нібито "Маріуполь вже російське місто, воно не підпадає під юрисдикцію УАФ, футбольний клуб Маріуполь остаточно знищено та він не існує як суб’єкт футболу",

– написав Санін.

Він також подякував юридичним партнерам з Німеччини за вирішену справу, а також відбиту апеляцію з боку росіян. Також він повідомив, що російський клуб отримав санкції.

"І якщо хтось вважає, що росіяни хоча б колись признають свої помилки, то він глибоко помиляється. Тому ось закономірний результат трьох років боротьби проти російського спотворення реальності, з учорашнього дня московський Локомотив отримав бан на реєстрацію гравців", – додав Андрій Санін.

Відзначимо, що Марк Рене Мампассі є вихованцем донецького Шахтаря і у 2021 році виступав за Маріуполь, однак згодом перебрався у Локомотив і змінив громадянство з українського на російське.