Як зазначено на сайті World Athletics, Ласіцкене востаннє змагалася у 2024 році на внутрішніх російських турнірах – адже у світовій легкій атлетиці росіян навіть у "нейтральному" статусі не допускають до міжнародних турнірів.
Що відомо про допінговий контроль над Ласіцкене?
Раніше Ласіцкене перебувала у списку із 40 російських атлетів, які, попри заборону брати участь у змаганнях світового рівня, мали постійно звітувати антидопінговим органам про свою спортивну діяльність і надавати зрадки для дослідження.
Проте на початку нового сезону 2026 року Міжнародна федерація легкої атлетики послабила контроль над росіянами і скоротила цей список до 5 атлетів. Таким чином Ласіцкене більше не під наглядом.
При цьому стрибунка в інтерв'ю кілька разів наголошувала, що не впевнена у продовженні своєї кар'єри, адже змагатися на внутрішньому російському рівні їй нецікаво.
Хто така Марія Ласіцкене?
- Російська стрибунка, за даними Вікіпедії, стала олімпійською чемпіонкою Токіо у 2021 році на перенесеній Олімпіаді.
- Ярослава Магучіх була у Токіо третьою і фотографувалася з Ласіцкене, через що зазнала критики з боку українського суспільства.
- Росіянка також має три золоті нагороди чемпіонатів світу – у 2015, 2017 та 2019 роках.
- Після перемоги на світовій першості 2017 року Ласіцкене отримала звання старшого лейтенанта в російській армії.
- Особистий рекорд Ласіцкене – 2 метри 6 сантиметрів, в той час як Ярослава Магучіх має найкраще досягнення в історії – 2,10.