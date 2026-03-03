Як зазначено на сайті World Athletics, Ласіцкене востаннє змагалася у 2024 році на внутрішніх російських турнірах – адже у світовій легкій атлетиці росіян навіть у "нейтральному" статусі не допускають до міжнародних турнірів.

Що відомо про допінговий контроль над Ласіцкене?

Раніше Ласіцкене перебувала у списку із 40 російських атлетів, які, попри заборону брати участь у змаганнях світового рівня, мали постійно звітувати антидопінговим органам про свою спортивну діяльність і надавати зрадки для дослідження.

Проте на початку нового сезону 2026 року Міжнародна федерація легкої атлетики послабила контроль над росіянами і скоротила цей список до 5 атлетів. Таким чином Ласіцкене більше не під наглядом.

При цьому стрибунка в інтерв'ю кілька разів наголошувала, що не впевнена у продовженні своєї кар'єри, адже змагатися на внутрішньому російському рівні їй нецікаво.

Хто така Марія Ласіцкене?