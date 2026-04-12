Головним тренером клубу з топ-5 ліг Європи вперше в історії стала жінка
- Берлінський Уніон став першим клубом топ-5 європейських ліг, який тренуватиме жінка, призначивши Марію-Луїзу Ету виконувачкою обов'язків головного тренера після звільнення Штеффена Баумгарта.
- Уніон звільнив попередній тренерський штаб через розчарування у другій половині сезону, здобувши лише 2 перемоги в останніх 14 матчах, що не відповідає амбіціям клубу щодо участі в єврокубках.
Берлінський Уніон не вражає грою, але гарантовано увійшов в історію європейського футболу. Команда зі столиці Німеччини стала першим чоловічим клубом топ-5 ліг Старого Світу, який тренуватиме жінка.
Керівництво ухвалило рішення звільнити тренерський штаб Штеффена Баумгарта за п'ять турів до кінця чемпіонату. Виконувачкою обов'язків коуча стане Марія-Луїза Ета, оголосив клуб на своєму сайті.
Чому Уніон звільнив попередній тренерський штаб?
Спортивний директор берлінців Горст Гельдт заявив, що друга половина сезону стала для команди великим розчаруванням, тож було вирішено змінити нинішній стан речей і дати гравцям свіжий поштовх.
В останніх 14 матчах, за даними Flashscore, Уніон здобув лише 2 перемоги. 11-та позиція у турнірній таблиці означає, що команді навряд щось загрожує, хоча до зони вильоту 7 очок. Проте амбіції власників були на участь у єврокубках.
Що відомо про Марію-Луїзу Ету?
- Спеціалістка працювала з молодіжкою U-19 і влітку за планом мала очолити професійну жіночу команду Уніона.
- Проте керівництво попросило взяти на себе роль тимчасової виконувачки обов'язків наставника чоловічого Уніона.
- Еті 34 роки, вона виступала як футболістка у Гамбурзі та Вердері. Тренерську кар'єру розпочала у молодіжних дівочих збірних Німеччини.
- У 2023 році Уніон призначив її наставницею U-19, а водночас ввів у тренерський штаб головної команди як асистентку.
- Ніколи раніше у клубах топ-5 чемпіонатів Європи (Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції) головним тренером не працювала жінка.