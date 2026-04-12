Головним тренером клубу з топ-5 ліг Європи вперше в історії стала жінка

Берлінський Уніон не вражає грою, але гарантовано увійшов в історію європейського футболу. Команда зі столиці Німеччини стала першим чоловічим клубом топ-5 ліг Старого Світу, який тренуватиме жінка.

Керівництво ухвалило рішення звільнити тренерський штаб Штеффена Баумгарта за п'ять турів до кінця чемпіонату. Виконувачкою обов'язків коуча стане Марія-Луїза Ета, оголосив клуб на своєму сайті.

Чому Уніон звільнив попередній тренерський штаб?

Спортивний директор берлінців Горст Гельдт заявив, що друга половина сезону стала для команди великим розчаруванням, тож було вирішено змінити нинішній стан речей і дати гравцям свіжий поштовх.

В останніх 14 матчах, за даними Flashscore, Уніон здобув лише 2 перемоги. 11-та позиція у турнірній таблиці означає, що команді навряд щось загрожує, хоча до зони вильоту 7 очок. Проте амбіції власників були на участь у єврокубках.

Що відомо про Марію-Луїзу Ету?