Представниця російського МЗС Марія Захарова у коментарі пропагандистам бідкається, що "спортсменів із Росії піддають психологічному насильству", передає 24 Канал.

Москва обурена через обмеження для спортсменів з Росії

Захарова цинічно припустила, що це буцімто роблять лише для того, щоб усунути конкуренцію з їхнього боку.

"Чому їх не хотіли пускати й не пускали? Для того, щоб вони не забирали медалі й щоб вони не демонстрували ані спорт найвищих досягнень, ані спорт як частину олімпізму. Ця нервова гра триває, вона триватиме", – сказала представниця МЗС Росії.

У липні Євросоюз ухвалив 21-й пакет санкцій. Під обмеження потрапили міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов і голова FIDE Аркадій Дворкович.

Захарова цинічно сказала, що в ЄС буцімто бачать результати роботи Дегтярьова й тому запровадили обмеження.

Нагадаємо, МОК фактично передав міжнародним спортивним федераціям право самостійно ухвалювати остаточні рішення щодо допуску російських спортсменів.

Згодом Служба зовнішньої розвідки Росії заявила про наміри європейських країн посилити тиск на МОК та міжнародні спортивні федерації. Це пов'язано з прагненням Європи завадити поверненню російських атлетів до змагань.

Додамо, у Росії вірять, що їхня титулована спортсменка Олена Ісинбаєва допоможе російським спортсменам повернутися на міжнародну арену.