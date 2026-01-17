Він принижував СРСР: триразовий володар Золотого м'яча пішов з роботи через важкохвору дружину
- Марко ван Бастен залишив роботу футбольного коментатора на каналі Ziggo Sport.
- Причиною такого рішення є важкий стан здоров'я його дружини Лісбет.
Легендарний нідерландський футболіст Марко ван Бастен вже більше 10-ти років не займається тренерською діяльністю. Останнім часом ексфутболіст взагалі пропав з поля зору.
Проте в Нідерландах ван Бастен залишався на слуху. Марко працював футбольним коментатором на місцевому каналі Ziggo Sport, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу каналу.
Що сталось у ван Бастена?
Проте відтепер ван Бастен не буде пов'язаний із каналом. Нідерландець вирішив звільнитися з посади коментатора. Ба більше, Марко заявив, що причиною відходу є важкий стан здоров'я його дружини Лісбет.
Я хочу повністю присвятити себе одужанню Лісбет у найближчі місяці. Це, безсумнівно, буде складний період, але ми дуже впевнені в позитивному результаті,
– заявив ван Бастен.
Директор Ziggo Sport Марсель Бертхейзен підтвердив відхід ван Бастена. Він заявив, що команда була шокована цією новиною, але при цьому підтримує легендарного ексгравця. Про характер проблем зі здоров'ям у Лісбет не повідомляється.
Відомо, що пара одружилась ще у 1993 році, через рік після знайомства. Сім'я разом виховує трьох дітей – сина Александра, а також доньок Ребекку та Дебору. Раніше ексгравець Челсі Ламіша Мусонда повідомив про смертельну хворобу.
Що відомо про Марко ван Бастена?
- Нідерландський форвард є одним з найкращих футболістів в історії. Він відіграв шість років у Аяксі, після чого ще вісім – у Мілані.
- На клубному рівні ван Бастен виграв 18 трофеїв, в тому числі два Кубка чемпіонів та Кубок володарів Кубків. Також Марко вдалось тричі виграти Золотий м'яч (1988, 1989, 1992).
- Перевершити його змогли лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Особливо Марко запалив на Євро-1988, де допоміг збірній Нідерландів виграти турнір.
- У фіналі ван Бастен забив супергол у ворота збірної СРСР, який називають одним з найкращих в історії футболу. Загалом Марко забив 24 голи у 58-ми матчах за "помаранчевих" згідно з даними Transfermarkt.
- Ігрову кар'єру екснападник завершив вже у 31 рік через постійні травми. Після цього він Бастен потренував збірну Нідерландів, Аякс, Херенвен та АЗ Алкмаар.