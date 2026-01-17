Він принижував СРСР: триразовий володар Золотого м'яча пішов з роботи через важкохвору дружину

Легендарний нідерландський футболіст Марко ван Бастен вже більше 10-ти років не займається тренерською діяльністю. Останнім часом ексфутболіст взагалі пропав з поля зору.

Проте в Нідерландах ван Бастен залишався на слуху. Марко працював футбольним коментатором на місцевому каналі Ziggo Sport, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу каналу.

До теми Легенда Динамо очікує на суд у Чехії: ексфутболіст зізнався, яке покарання йому загрожує

Що сталось у ван Бастена?

Проте відтепер ван Бастен не буде пов'язаний із каналом. Нідерландець вирішив звільнитися з посади коментатора. Ба більше, Марко заявив, що причиною відходу є важкий стан здоров'я його дружини Лісбет.

Я хочу повністю присвятити себе одужанню Лісбет у найближчі місяці. Це, безсумнівно, буде складний період, але ми дуже впевнені в позитивному результаті,

– заявив ван Бастен.

Директор Ziggo Sport Марсель Бертхейзен підтвердив відхід ван Бастена. Він заявив, що команда була шокована цією новиною, але при цьому підтримує легендарного ексгравця. Про характер проблем зі здоров'ям у Лісбет не повідомляється.

Відомо, що пара одружилась ще у 1993 році, через рік після знайомства. Сім'я разом виховує трьох дітей – сина Александра, а також доньок Ребекку та Дебору. Раніше ексгравець Челсі Ламіша Мусонда повідомив про смертельну хворобу.

Що відомо про Марко ван Бастена?