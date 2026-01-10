Проте гравець через низку причин не зміг реалізувати свій потенціал і завчасно завершив кар'єру. Напередодні ж 33-річний спортсмен в інстаграмі шокував зізнанням про стан свого здоров'я, інформує 24 Канал.

Що сталося з Мусондою?

Бельгієць опублікував зворушливий пост. У ньому він звернувся до фанатів і знайомих, повідомивши, що смертельно хворий.

Усвідомлюючи, що мені залишилося лише декілька днів, я також розумію, що поруч зі мною було багато людей, і я завжди буду берегти спогади. Життя важке, але краєвиди чудові. Життя складається зі злетів і падінь, і ніхто не може по-справжньому зрозуміти біль, який ви переживаєте,

– написав футболіст.

Він зізнався, що останні два роки були для нього особливо важкими. Мусонда не зазначив конкретний діагноз чи причину хвороби, але розповів, що ситуація критична й фактично попрощався зі всіма, хоча пообіцяв, що буде боротися до останнього.

"З великим сумом повідомляю, що мені важко відновити своє здоров’я. Ось чому я був відсутній у соцмережах. Я маю дивитися правді в очі – моє здоров’я критичне, і я зараз борюся за виживання. Ваша допомога та молитви дуже допоможуть у цей час. Моя сім'я та я боремося, і я не здамся до останнього подиху", – заявив Ламіша.

До слова. Ламіша Мусонда походить з футбольної родини. Його два брати були також гравцями Челсі, ще один брат є скаутом Ліверпуля, а батько працює тренером з фізичної підготовки у клубі Дон Боско.

Зазначимо, що також наразі при смерті перебуває колишній нападник та тренер збірної Англії Кевін Кіган. Лікарі діагностували в нього рак.

Що відомо про кар'єру Ламіши Мусонди?