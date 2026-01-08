У 2019 році, коли Росеньйор проводив лише перший сезону у статусі тренера, його запрошували працювати експертом на телебаченні. Про деякі свої слова в етері новий коуч Челсі, певно, вже пошкодував, пише 24 Канал.
Як Росеньйор критикував Челсі на телебаченні?
SkySports пригадали, як сім років тому під час одного з ток-шоу британець поспівчував тодішньому наставнику "синіх" Мауріціо Саррі, який опинився під тиском з боку керівництва.
Останнім часом історія клубу така: щойно справи йдуть не так, як хочуть боси, вони звільняють головного тренера. Звичайно, в таких умовах працювати важко. Потрібно, щоб настав час, коли вони скажуть: ось цей тренер з нами мінімум на два роки, бо ми хочемо побудувати проєкт,
– критично висловився Росеньйор.
Як відреагували на слова Росеньйора вболівальники?
У словах тодішнього телеексперта побачили певну пророчість: саме в умовах постійних тренерських перестановок та дивних забаганок власників йому і дісталося крісло головного тренера. А от популярному у вболівальників, але надто вірному власним ідеям Енцо Маресці вказали на двері.
Кого раніше тренував Росеньйор?
Тренерський профіль 41-річного британця на Transfermarkt не вражає: тимчасова робота на чолі скромного Дербі Каунті, потім 78 матчів зі ще одним клубом нижчих дивізіонів Англії Галл Сіті, і лише потім вихід на вищий рівень з французьким Страсбуром.
Проте Росеньйор мав у кого набратися досвіду: був асистентом в іменитого Філіпа Коку та легенди Ман Юнайтед Вейна Руна.
Ще один його козир – вміння працювати з дуже молодими гравцями. У Страсбурі він побудував наймолодшу команду всіх топ-5 ліг Європи за середнім віком – лише 22,6 роки.
Чи заграє Мудрик у Росеньйора?
У Челсі, схоже, сподіваються, що українець справді скоро повернеться після відсторонення від футболу: пост у соцмережах на його день народження дає на це прозорий натяк.
Шляхи Росеньйора і Мудрика могли зійтися і в Страсбурі: інсайдери говорили, що для відновлення форми вінгер спершу пограє у Франції в оренді.