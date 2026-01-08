В 2019 году, когда Росеньор проводил лишь первый сезона в статусе тренера, его приглашали работать экспертом на телевидении. О некоторых своих словах в эфире новый коуч Челси, вероятно, уже пожалел, пишет 24 Канал.

Как Росеньор критиковал Челси на телевидении?

SkySports вспомнили, как семь лет назад во время одного из ток-шоу британец посочувствовал тогдашнему наставнику "синих" Маурицио Сарри, который оказался под давлением со стороны руководства.

В последнее время история клуба такова: как только дела идут не так, как хотят боссы, они увольняют главного тренера. Конечно, в таких условиях работать тяжело. Нужно, чтобы настало время, когда они скажут: вот этот тренер с нами минимум на два года, потому что мы хотим построить проект,

– критически высказался Росеньер.

Как отреагировали на слова Росеньйора болельщики?

В словах тогдашнего телеэксперта увидели определенное пророчество: именно в условиях постоянных тренерских перестановок и странных прихотей владельцев ему и досталось кресло главного тренера. А вот популярному у болельщиков, но слишком верному собственным идеям Энцо Мареске указали на дверь.

Кого ранее тренировал Росеньор?

Тренерский профиль 41-летнего британца на Transfermarkt не впечатляет: временная работа во главе скромного Дерби Каунти, затем 78 матчей с еще одним клубом низших дивизионов Англии Халл Сити, и лишь затем выход на высший уровень с французским Страсбуром.

Однако Росеньйор имел у кого набраться опыта: был ассистентом у именитого Филиппа Коку и легенды Ман Юнайтед Уэйна Руна.

Еще один его козырь – умение работать с очень молодыми игроками. В Страсбуре он построил самую молодую команду всех топ-5 лиг Европы по среднему возрасту – всего 22,6 лет.

