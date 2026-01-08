Як стало відомо, Кіган зіштовхнувся із онкологічною хворобою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Ліверпуля.

Що трапилось із Кіганом?

Лікарі діагностували 74-річному Кевіну рак. На початку року англійця госпіталізували для подальшої оцінки поточних абдомінальних симптомів захворювання.

Колишній футболіст подякував медикам за вчасне виявлення раку та вже почав лікування. Сім'я Кігана попросила приватності та не планує найближчим часом надавати коментарі щодо стану здоров'я англійця.

Відзначимо, що Кевін є одним з найкращих нападників в історії Англії. Футболіст пограв за Сканторп, Ліверпуль, Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл та Блектаун Сіті.

Фанати називали Кігана "могутнім мишеням". Футболіст мав невеликий зріст (170 сантиметрів) та відрізнявся своєю енергійністю, швидкістю та гнучкістю.

Які головні досягнення Кігана?