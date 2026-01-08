Как стало известно, Киган столкнулся с онкологической болезнью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ливерпуля.
Что случилось с Киганом?
Врачи диагностировали 74-летнему Кевину рак. В начале года англичанина госпитализировали для дальнейшей оценки текущих абдоминальных симптомов заболевания.
Бывший футболист поблагодарил медиков за своевременное выявление рака и уже начал лечение. Семья Кигана попросила приватности и не планирует в ближайшее время предоставлять комментарии о состоянии здоровья англичанина.
Отметим, что Кевин является одним из лучших нападающих в истории Англии. Футболист поиграл за Сканторп, Ливерпуль, Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл и Блэктаун Сити.
Фанаты называли Кигана "могучим мышонком". Футболист имел небольшой рост (170 сантиметров) и отличался своей энергичностью, скоростью и гибкостью.
Какие главные достижения Кигана?
- Больше всего Киган запомнился по выступлениям за Ливерпуль и Гамбург. С первыми нападающий трижды стал победителем чемпионата Англии и завоевал два Кубка чемпионов.
- В составе немцев Кевин также становился чемпионом страны и добирался до финала КЕЧ. Более того, Киган остается единственным англичанином, кто выиграл два Золотых мяча – в 1978 и 1979 годах.
- За сборную Англии нападающий забил 21 гол в 63-х встречах согласно данным Transfermarkt. Также Киган поработал тренером в национальной команде, а также руководил Ньюкаслом, Фулхэмом и Манчестер Сити.
- Отметим, что нынче главный клуб Кигана Ливерпуль занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы являются действующими чемпионами АПЛ.