Колишня шоста ракетка світу опинилася в центрі одного з найгучніших скандалів останніх років у тенісі. Незалежний трибунал відхилив пояснення спортсменки та виніс суворий вердикт, який фактично ставить хрест на найближчих роках її кар'єри, повідомляє ITIA.

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Що відомо про покарання Вондроушової?

Міжнародне агентство з чесності в тенісі оголосило про чотирирічну дискваліфікацію Маркети Вондроушової. Причиною стала відмова спортсменки пройти допінг-контроль під час позазмагальної перевірки, яка відбулася 3 грудня 2025 року в її помешканні.

Відповідно до антидопінгового кодексу, відмова від тестування розцінюється так само серйозно, як і виявлення заборонених речовин у пробі спортсмена. Саме тому до чемпіонки Вімблдону застосували максимальне покарання для подібних випадків.

У ITIA наголосили, що процедура тестування проводиться за суворими міжнародними стандартами, а її ігнорування підриває систему боротьби з допінгом у спорті.

Чому трибунал не повірив чемпіонці Вімблдону?

Під час розгляду справи Вондроушова пояснила свою відмову сильним стресом, складним психологічним станом та побоюваннями за власну безпеку. Проте незалежний трибунал визнав ці аргументи недостатніми для виправдання порушення правил.

Термін дискваліфікації триватиме до 21 червня 2030 року. У цей період чеській тенісистці буде заборонено брати участь у турнірах, тренуваннях та будь-яких офіційних заходах під егідою ITF, WTA та інших тенісних організацій.

Водночас спортсменка ще має право подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Також їй нададуть доступ до програми конфіденційної психологічної підтримки для професійних тенісистів.

Які головні здобутки тенісистки?

На Вімблдоні-2023 чешка стала першою в історії несіяною тенісисткою у Відкритій ері, яка виграла цей легендарний турнір Grand Slam.

Вондроушова здобула срібну медаль Олімпіади-2020 для Чехії.

У 2019 році тенісистка ще зовсім юною сенсаційно дійшла до вирішального матчу Ролан Гаррос.

Для 26-річної чешки така тривала дискваліфікація може означати фактичний кінець виступів на найвищому рівні.