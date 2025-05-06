Акторка пригадала епізод, який відбувся декілька років тому у Німеччині. Тоді Тюрам виступав у складі Боруссії Менхенгладбах, пише 24 канал із посиланням Lives Foot.

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Що відомо про інцидент

Шарлотта Лавіш стверджує, що тоді Маркус Тюрам спеціально закрив її в будинку, а також застосував до неї фізичну силу для того, щоб видалити відеозапис їхньої сварки.

Зі слів Шарлотти, нападник Інтера тягнув її за щиколотку та говорив про потяг дожінок, що вживають наркотичні речовини. Лавіша показала відео з забоями у вигляді синців, переписку з Маркусом та розмову з правохоронцями.

Лавіш розповіла про інцидент з Тюрамом: дивіться відео

Цікаво, що відео зі звинуваченням Маркуса Тюрама з'явилось у день гри між Інтером та Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів. Ця ситуація може вплинути на психологічний стан нападника "нерадзуррі".

До слова. Матч Інтер – Барселона відбудеться 6 травня о 22:00 за київським часом.

Поки що в Інтері не коментували ситуацію, яка склалась навколо Маркуса Тюрама. Проте інцидент активно обговорюється у ЗМІ, у соціальних мережах та серед фанів.

Раніше Маркус Тюрам вже потрапляв у скандал. Французький форвард плюнув супернику в обличчя під час матчу чемпіонату Німеччини та отримав шестиматчеву дискваліфікацію, а також оштрафований на зарплату за місяць.