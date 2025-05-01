Шедевральний гол п'яткою Тюрама став найшвидшим в історії півфіналів Ліги чемпіонів

Форвард міланського Інтера Максус Тюрам став автором найшвидшого голу в півфіналах Ліги чемпіонів. Ефектний м'яч на початку битви з Барселоною ще довго пам'ятатимуть вболівальники.

Вогняний півфінал Ліги чемпіонів Барселона – Інтер завершився бойовою нічиєю 3:3. На початку зустрічі рахунок відкрив форвард "нерадзуррі" Маркус Тюрам, пише 24 Канал.

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Тюрам переписав історію півфіналів Ліги чемпіонів

27-річний нападник неймовірним за красою ударом п'яткою застукав зненацька голкіпера "синьо-гранатових" Войцеха Щенсного. Це сталося на 30 секунді матчу.

Таким чином Тюрам став автором найшвидшого голу в історії півфіналів Ліги чемпіонів. Попередній рекорд був встановлений у сезоні 2021/22. У результативному півфіналі Манчестер Сіті – Реал (4:3) бельгієць Кевін Де Брюйне відкрив рахунок на 1 хвилині 42 секунді.

Відео голу Тюрама

Якщо брати всю історію турніру, починаючи з Кубка чемпіонів, то востаннє на першій хвилині півфінального матчу відзначався Антоніс Антоніадіс з Панатінаїкоса. Грецький нападник забив у ворота Црвени Звєзди у 1971 році.

Довідка. Найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів забив нідерландець Рой Макай. У 1/8 фіналу ЛЧ-2006/07 форвард Баварії забив на 11-й секунді у ворота мадридського Реала.

Нагадаємо, що матч-відповідь півфіналу Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня. Суперники визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів.