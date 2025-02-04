Був п'яним за кермом та зберігав наркотики: поліція арештувала сина легенди НБА

Колишній американський баскетболіст Маркус Джордан не вперше має проблеми із законом. Син дворазового олімпійського чемпіона підозрюється у вчиненні низки злочинів.

Поліція штату Флорида заарештувала сина легенди НБА у понеділок, 3 лютого. Маркусу Джордану висунули звинувачення у кількох злочинах, пише 24 Канал з посиланням на TMZ.com.

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Сину Майкла Джордана загрожує в'язниця

За інформацією американських ЗМІ, Джордан-молодший перебував за кермом автомобіля у стані сп'яніння. Під час затримання він чинив опір поліціянтам. Крім того, Маркуса звинувачують у зберіганні кокаїну.

Наразі 34-річний син легенди НБА перебуває у в'язниці округу Оріндж.

Що відомо про Джордана-молодшого

У Майкла Джордана п'ятеро дітей: два старших сини – Джеффрі та Маркус, а також три молодші доньки. Маркус був другою дитиною у сім'ю.

Він мріяв піти шляхом батька та стати відомим баскетболістом. На студентському рівні Маркус чотири роки грав за команду престижного університету центральної Флориди. У цей час він постійно опинявся у різноманітних скандалах.

Довідка. Майкл Джордан – дворазовий олімпійський чемпіон. У складі Чикаго Буллз шість разів ставав чемпіоном НБА. Вважається одним з найкращих гравців в історії баскетболу.

Тож не дивно, що гравця, попри його здібності, не обрали на драфті НБА. У 20 років він зізнався, що витратив 50 тисяч доларів у казино Лас-Вегаса. Це спричинило перевірку ігорної комісії.

А у 2012 році Маркуса затримали після п'яної сварки біля готелю в Омасі. Тоді його теж звинувачували у порушенні громадського порідку та перешкоджанні арешту.

Після цього він взявся за розум та займався бізнесом. Маркус відкрив магазин з продажу елітних кросівок та був учасником реаліті-шоу. На своєму бізнесі Джордан-молодший заробляв до 500 тисяч доларів на рік.