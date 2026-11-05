Ексфутболіст збірної України назвав гравця Шахтаря, який може стати основним у Бразилії

Після восьмирічної перерви гравці донецького Шахтаря нарешті отримали виклик до збірної Бразилії. Двоє легіонерів "гірників" під час міжнародної перерви будуть у розпорядженні Карло Анчелотті.

Колишній капітан збірної України Сергій Дірявка в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу на основі матчу Шахтаря зі Спортінгом назвав футболіста, який має всі шанси вразити наставника "селесао" та закріпитися у складі найтитулованішої збірної світу.

Хто з Шахтаря може стати основним у збірній Бразилії

Сергій Дірявка за мотивами матчу Ліги чемпіонів відзначив роботу на полі футболістів з українським паспортом у складі Шахтаря. А серед легіонерів яскраво вирізнявся зі знаком "плюс" Марлон Гомес.

Колишній захисник Дніпра, Кривбаса та Іллічівця вважає, що завдяки зусиллям бразильця Шахтарю вдавалося контролювати середину поля, робити багато передач та тримати м'яч – на жаль, підвела тільки реалізація.

Дірявка прогнозує Марлону успішний вояж до Південної Америки на матчі "селесао".

Мені сподобався Марлон. Гадаю навіть, що у нього є шанси залишитись у збірній Бразилії,

– заявив екскапітан "синьо-жовтих".

Кого ще із Шахтаря викликали до збірної Бразилії

Окрім Марлона, до головної команди своєї країни поїде Аліссон. Вони двоє – перші викликані у збірну бразильці із Шахтаря з часів Фреда, Ісмаїлі і Тайсона у 2018 році.

Відбір на чемпіонат світу у Південній Америці ще не стартував, тому у листопаді Бразилія гратиме лише дві контрольні гри – з Японією і Сінгапуром.